Западные политики 30 лет назад напрасно радовались уничтожению КГБ СССР. Сегодня органы безопасности России стали еще мощнее, сказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Президент Советского Союза Михаил Горбачев 3 декабря 1991 года подписал закон «О реорганизации органов государственной безопасности». На его основании Комитет госбезопасности упразднялся.

«Это было очень тяжелое время. Уходили многие прекрасные сотрудники с большим опытом оперативной работы. Но те, кто остались, решили сделать все возможное, чтобы защищать государство от посягательств с разных сторон. Ведь корпоративное братство существует и у действующих, и у бывших сотрудников спецслужб», — сказал Михайлов в интервью РИА Новости.

Западные страны не скрывали своей радости. Вашингтон даже прекратил финансирование многих агентов влияния в России.

Зарубежные политики поспешили трубить победу. Россия восстановила систему органов безопасности и укрепила ее.

«На Западе думали, что они нас ущучат, и мы потеряем способность добывать разведывательную информацию, противостоять иностранным разведкам, бороться с террористами, защищать конституционный строй. Но они сильно просчитались», — добавил бывший сотрудник ФСБ.

Ранее стало известно об убийстве сотрудника КГБ в Белоруссии. Минск пообещал жестко ответить на преступление.