Милов выплатит неустойку за неудаление порочащих сведений о Пригожине

Московский городской суд принял сторону бизнесмена Евгения Пригожина по иску о защите чести и достоинства. Ответчиком выступил сторонник осужденного блогера Алексея Навального Владимир Милов.

Судебное заседание состоялось 2 декабря. Мосгорсуд согласился с аргументами апелляционной жалобы бизнесмена. В итоге судебный орган распорядился взыскать с Милова компенсацию за причиненный моральный вред.

«Мосгорсуд согласился с доводами апелляционной жалобы истца о необходимости назначения судебной неустойки за неудаление Миловым порочащих сведений в сети Интернет и неразмещение надлежащего опровержения, а также установил судебную неустойку в размере 1 000 рублей в день», — сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Юристы «Конкорда» также поблагодарили сотрудников Московского городского суда за профессионализм. Они подчеркивают, что судебные иски не имеют никакого отношения к политическим взглядам ответчика и нацелены только на соблюдение законов России.