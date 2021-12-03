Дед Мороз ответил на вопрос о готовности баллотироваться в президенты

Дед Мороз в преддверии новогодних праздников пообщался с журналистами РИА Новости. Главный сказочник страны рассказал, готов ли он пойти в большую политику.

На вопрос, планирует ли Дед Мороз в будущем сменить профессию, например, баллотироваться на пост президента, главный персонаж Нового года ответил, что это должен решать народ. А для самого Деда Мороза самым важным делом в жизни является добросердечное отношение к людям.

«Я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными подарками», —отметил собеседник издания.

В первые дни зимы в Подмосковье состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные герои торжественным маршем прошли к главной елке города и зажгли на ней огни.