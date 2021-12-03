Украина, Литва и Польша призвали ввести новые санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский выступили за введение новых санкций против России. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств.

Президенты потребовали от международного сообщества усилить рестрикции против России из-за якобы «агрессии» в адрес Украины. Также они призвали Москву «отвести войска от границ».

Кроме того, стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Киевом, Вильнюсом и Варшавой. Республики намерены и дальше лоббировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» Москвы на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что перемещение войск происходит на территории России. Москва никому не угрожает, и вопрос действий России на своей территории никого не должен волновать.