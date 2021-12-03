Якутия смягчила коронавирусные ограничения

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом смягчены в Якутии из-за улучшающейся эпидемиологической обстановки. Указ о внесении изменений подписал глава региона Айсен Николаев.

По его словам наблюдается стабильное снижения новых случаев заболевания COVID-19, особенно в Якутске. Вместе с тем количество тяжелобольных пошло на спад.

«Единственное ограничение, которое сейчас новое появляется, это то, что доступ в органы власти с 6 декабря будет реализовываться с помощью QR-кодов и тех справок ПЦР, которые имеют действие 72 часа», — сказал Николаев во время брифинга.

В республике с 3 декабря разрешено проведение спортивных мероприятий. Однако допуск зрителей будет все еще под запретом. Также будет увеличена заполняемость концертных площадок, театров и прочих закрытых мест проведения досуга с 50% до 70% с сохранением требования предъявления QR-кода. Однако дискотеки и ночные клубу продолжат быть под запретом.