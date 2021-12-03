Воздушное судно с сыном министра обороны Сальвадора на борту потерпело крушение

Сын министра обороны Сальвадора Херардо Мартино мог погибнуть при авиакатастрофе у побережья страны. Об этом сообщили в местных вооруженных силах.

Самолет выполнял поиск яхты в море, которая недавно перестала выходить на связь. Всего на борту рухнувшего самолета находились три человека. Объявлено начало поисковой операции с участием гражданской и военной авиации.

«Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя«, — говорится в сообщении оборонного ведомства Сальвадора.

По данным местных СМИ, разбился самолет марки Baron 55 Beechcraft. Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил поддержку министру обороны Мерино Монроя.