Украина сама согласилась передать России полуостров Крым и черноморский флот в 2014 году, считает экс-советник американского конгресса Ариэль Коэн.

Киев, по словам политика, не может «перестать зависеть от Москвы». На его территории много лет продолжают царить коррупция и некомпетентность украинских властей.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в 2014 году», — написал Коэн в своей статье для издания Newsweek.

Экс-советник добавил, что в настоящее время Россия якобы «усиливает давление» на Украину. Для этого она использует «сосредоточение своих войск» на приграничной территории.

Спорные заявления западных СМИ и политиков об «агрессии» Москвы в последнее время появляется все чаще. Однако Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что этот факт никому не угрожает и никого не должен волновать. При этом слова о «российской агрессии», скорее, используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.