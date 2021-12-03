Экономическая ситуация в Прибалтике вызвала недоумение у Хазина

Относительное благополучие Литвы, Латвии и Эстонии полностью зависит от финансирования со стороны более развитых стран, без которого Прибалтика не имеет никаких перспектив развития.

Такое мнение высказал политолог и экономист Михаил Хазин, рассуждая о том, грозит ли странам Балтии масштабный кризис, подобный тому, который в 1990-х годах пережила Россия.

По словам эксперта, которые приводит ФБА «Экономика сегодня», Прибалтику и ряд других европейских государств можно отнести к странам третьего мира, так как они напрямую зависят от дотаций коллективного Запада. Но на фоне глобального кризиса эти дотации могут прекратится и тогда этим странам придется плохо.

«Я вообще не понимаю, как там что-то возможно. Там сильнейшая депопуляция, там нет молодежи, там невозможно что-то развивать, — подчеркнул Хазин. — Раньше, при СССР, там была промышленность, а теперь ее нет, она отсутствует как вид. По этой причине вопрос только в том, кормят их – или не кормят. Сейчас их кормит НАТО, и больше никто. Без этого там будет плохо».

Будущее стран Балтии напрямую зависит от того, в каком состоянии будут находится экономики ведущих западных государств, и в первую очередь Соединенных Штатов Америки, добавил экономист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом Хазин напомнил о недавнем заявлении главы Федеральной резервной службы США Джерома Пауэлла, который признал, что новые мутации коронавируса являются сильным инфляционным фактором. Кроме того, Пауэлл отметил структурный характер кризиса американской экономики, использовав, правда, более мягкую формулировку.

Кризис, который переживают Соединенные Штаты Америки, неизбежно скажется и на финансировании американских сателлитов, уверен Михаил Хазин. И главным образом, по его словам, это отразится на странах вроде Литвы, Латвии и Эстонии, которые не в состоянии самостоятельно обеспечивать потребности своих экономик.

Также Хазин в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США» рассказал о причинах американской инфляции, которая, по словам эксперта, не связана с эмиссией, а зависит от разрыва логистических цепочек, что ведет к увеличению издержек.