Корнилов высмеял измельчавшие «украинские перевороты»

Перевороты на Украине проводятся уже без былого размаха и красочности. Не стал исключением и анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским и госпереворот, якобы организованный Россией и олигархом Ахметовым.

Об этом в материале для RT пишет политолог и публицист Владимир Корнилов, с юмором комментируя ситуацию на Украине, где, по словам ее президента, 1 декабря должен был состояться государственный переворот.

«Согласитесь, измельчали нынче украинские перевороты. Нет уже того размаха и той красочности. А ведь вчера должен был состояться не просто очередной "майдан", а госпереворот, который организовывался Россией и самым богатым человеком Украины. Во всяком случае, именно так его анонсировал лично президент Украины Владимир Зеленский», — напоминает политолог.

Однако на поверку вышло, что в первый день зимы на улицы Киева вышли только отъявленные украинские националисты, которые обвинили президента Зеленского и его команду в работе на Кремль. Ключевым моментом переворота стало забрасывание протестующими офиса президента мелочью, которая, видимо, должна была олицетворять продажность украинских властей.

На этом все закончилось, и участники «переворота» мирно разошлись по домам, подчеркивает Корнилов.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Ожидания многочисленных зрителей, закупивших попкорн в предвкушении ярких зрелищ, не оправдались. А сам президент, публично пообещавший переворот, умудрился не вспомнить об этом событии во время своей "тронной речи" в парламенте, поставив рекорд по количеству аплодисментов и оваций (даже Брежнев позавидовал бы)», — иронично пишет политолог.

Особого внимания, по его словам, заслуживает реакция западной прессы на украинские события. Когда в последних числах ноября Зеленский заявил о том, что Россия якобы готовит переворот в Киеве, все мировые агентства не только сообщили об этом, но и вынесли этот анонс в заголовки.

А после того, как 1 декабря прошло и оказалось, что громогласные обвинения России в «подготовке переворота на Украине» оказались пшиком, западные СМИ предпочли просто забыть эту тему.

«Пытаюсь найти в западных СМИ хоть какой-то отчет о том, как же прошел широко анонсированный путч, — оказывается, там уже и забыли о своих же анонсах. Раз ничего не состоялось, то уже можно и не возвращаться к данной теме. А извиниться перед Россией за очередные голословные обвинения? Ах, оставьте, кому на Западе интересна новость о России, если ту нельзя обвинить в чем-то!», — горько иронизирует политолог.

Так же, по его словам, ни одно из западных СМИ не сочло нужным сообщить о том, что таким же полным «пшиком» закончилось и когда-то гремевшее в прессе дело другом якобы «пророссийском заговоре».

wikipedia.org /

Три года назад Надежду Савченко, осужденную в России за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе, а на Украине ставшую «героиней» и народным депутатом, в Киеве обвинили в подготовке теракта в Верховной раде.

Тогда, как напоминает Корнилов, только ленивый не писал о том, что Савченко якобы приобрела оружие у «пророссийских боевиков», чтобы взорвать украинский парламент и расстрелять всех политических лидеров страны. Однако спустя три года суд отказался заключать Савченко под стражу и вернул прокуратуре обвинения, указав на их полную несостоятельность. Но об этом на Западе уже не написал никто.