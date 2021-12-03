Исполняющий обязанности премьера Чехии Бабиш сообщил о неудачной попытке покушения на его жизнь

Полиция предотвратила готовящееся покушение на и.о. премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Попытка была предпринята в связи с ужесточением введенных противоэпидемических мер.

О происшествии сообщил сам Бабиш в своем Facebook. По словам и.о. премьер-министра, угрозы он и члены правительства получают регулярно, потому что люди не понимают опасности инфекции и эффективности вакцинации, а власти страны пытаются предотвратить тысячи смертей любыми путями.

«Вчера (в среду) к нам [в здание правительства] пришел [один] такой [противник жестких мер эпидемиологической безопасности] и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе [в здание]», — сообщил политик.

На данный момент количество заражений коронавирусной инфекцией в Чехии стремительно растет. Страна уже занимает одно из первых мест в Евросоюзе.