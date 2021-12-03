Леонков рассказал, как Россия разрушила планы Запада на Белоруссию

Согласованная Москвой и Минском новая общая военная доктрина в рамках Союзного государства обеспечивает Белоруссии защиту, ограничивая Запад в давлении на нее и в организации новых провокаций.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении в стране российского ядерного оружия.

По мнению Леонкова, эти слова Лукашенко адресовал западным «ястребам».

«Лукашенко дает понять коллективному Западу, что идущие с той стороны угрозы имеют свой предел. Россия закроет Белоруссию ядерным зонтиком при любых обстоятельствах, — объяснил военный эксперт. — Согласно новой совместной военной доктрине Союзного государства, все комплексы вооружений, которые есть у России, встанут на защиту Белоруссии, потому что мы теперь единое целое».

Нюансы с оформлением совместной военной доктрины Союзного государства пока мешают реализовать ее в полной мере, добавил Леонков, но положения этого документа уже должны восприниматься как свершившийся факт.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Возможно, предостережение белорусского лидера было обращено к тем, кто строит планы разместить в Европе ракеты средней дальности, способные поразить цели на территории РФ и Белоруссии, считает военный эксперт.

«Надо понимать следующее. Размещение ракет средней дальности, угрожающих и Белоруссии, и России, повлечет зеркальный ответ», — отметил Леонков.

Таким образом оборонная интеграция России и Белоруссии подрывает планы западных стран продолжить давление на Минск и раскачивание там ситуации, с тем, чтобы со временем установить в этой стране подконтрольный режим.

Российский стратегический щит перечеркивает все политические претензии Запада в адрес Лукашенко и возможные планы силовой смены власти в Белоруссии, считает Алексей Леонков. Согласовав с Россией совместную оборонную стратегию, Лукашенко полностью перекрыл западным странам возможность играть с Белоруссией, как со страной, возглавляемой «тираном», и которую можно «шатать», заключил военный эксперт.