Минобороны рассекретило архив о маневре советских инженеров, который спас Москву в 1941 году

Советские военные инженеры подготовили спецоперацию по искусственному затоплению территорий. Благодаря водной преграде немецким захватчикам не удалось окружить Москву зимой 1941 года.

Информация об этом содержится в документах фондов Центрального архива МО РФ. Подробности об обороне столицы раскрыли в рамках нового исторического и познавательного раздела «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается», передает ТАСС.

В военном ведомстве подчеркнули, что водная преграда в долинах рек Яхромы и Сестры стала одной из ключевых причин провала наступления гитлеровцев на севере от столицы. Из-за того, что вода «захватила» большое пространство, военная техника врага не могла подступиться. В документе также отмечено, что советские инженеры предусмотрели и вариант не позволить фашистам воспользоваться указанными местами в качестве посадочных — в лед вморозили колья. Кроме того, зону обороны под столицей с самого начала было решено отвести под плацдарм для будущего контрнаступления.

«Эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу верховного главнокомандующего товарища Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар», — указано в рассекреченных документах.

Благодаря заранее спланированной и подготовленной системе обороны СССР смог выиграть время. Советской армии удалось подготовить резервы и в дальнейшем использовать их, чтобы нанести сокрушительный удар по немецким захватчикам к северу от Москвы.