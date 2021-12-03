Болсонару назвал приглашение Путина в Россию «окном возможностей» для Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.

Встреча находится на стадии организации. Какие-либо конкретные сроки на данный момент не указываются.

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — сказал бразильский лидер во время своего еженедельного выступления.

Путин 1 декабря пригласил своего коллегу посетить Москву в начале следующего года. По словам российского лидера, странам следует укреплять взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и прочих стратегически важных направлениях.