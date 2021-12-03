Псаки отказалась анонсировать встречу Байдена с Путиным

США верят в полезность дипломатии на высшем уровне. Но пока подробных данных о возможной встрече президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина нет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представители США не отказываются от диалога и встреч со своими российскими коллегами. Об этом, по словам Джен Псаки, свидетельствует встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«У нас идет диалог на высоком уровне с русскими. Президент продолжает верить в выгоды дипломатии на высоком уровне, на уровне лидеров... но мне нечего анонсировать касательно разговора или взаимодействия между президентом Байденом и президентом Путиным», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Стороны общались за закрытыми для прессы дверями около 40 минут.