Петербуржцы вынуждены часами стоять в пробках из-за неготовности властей к снежному сезону

Жители Санкт-Петербуга по несколько часов находятся в «адовых» пробках и не могут попасть на работу или учебу. Всему виной обрушившиеся на город метель и снегопад, которые показали всю неподготовленность Смольного к зимнему сезону.

Особо напряженное положение уже четвертый день сохраняется на Московском шоссе. Метель, накрывшая Северную столицу в последний день осени, вынудила местных жителей разгневаться на аппарат губернатора Александра Беглова.

«Два дня тут вообще коллапс был. Это позор для властей», — сказал один из автомобилистов в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Я живу в Тосно, я вчера не попала на работу. Так как на Московскую никто не ехал. Разговор короткий — не поедем. Таксисты предлагали за 1000 рублей отвезти, а у меня 10 тысяч пенсия, сами понимаете», — рассказала застрявшая в пробке женщина.

На этот счет власти культурной столицы предлагали петербуржцам альтернативный способ борьбы со сложившейся на дорогах ситуацией. В частности, Смольный советовал жителям города оградиться от поездок на автомобилях.