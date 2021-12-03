Кедми объяснил, почему НАТО толкает Украину на новые провокации у границ РФ

Страны Запада сами боятся нарушать российскую государственную границу в районе Крыма и поэтому они всеми силами подталкивают власти Украины ко все новым провокациям.

Такое мнение в эфире канала Iton TV высказал израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми.

Как напомнил эксперт, провокация, которую в Черном море минувшим летом совершил британский эсминец Defender, зашедший на короткое время в территориальные воды РФ у крымских берегов, вызвала быструю и жесткую реакцию российских военных.

Помня об этом, американцы и британцы теперь не хотят нарушать границы России собственными военными кораблями и самолетами, вынуждая Украину совершать провокационные вылазки рядом с Крымом и обещая ей всевозможную поддержку. Но сами ведущие страны НАТО больше не рискуют.

«Сделайте еще раз. Решитесь на провокацию, а не подзуживайте украинцев подставлять голову, — обратился Кедми к западным странам. — Пошлите корабль в Азовское море. Вы, англичане, любящие загребать жар чужими руками, попробуйте нарушить российскую границу».

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Но Запад больше не пытается нарушить российские рубежи, и тем самым де-факто признает, что российский суверенитет в полной мере распространяется на Крымский полуостров. Входящие в Североатлантический Альянс страны делают декларативные заявления о поддержке Украины, «покрывая шпану» из числа киевских властей, но жизни собственных военнослужащих ставить под угрозу не хотят, заключил Кедми.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз напомнил, что пункт устава Североатлантического Альянса о коллективной обороне не распространяется на Украину, и другие страны-партнеры военного блока. При этом Столтенберг заверил Киев во всесторонней поддержке Альянса.