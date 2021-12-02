Белоруссия пообещала прибегнуть к «жесткому и адекватному» ответу на санкции Евросоюза

Минск примет жесткие, но адекватные меры в ответ на санкционные ограничения со стороны Брюсселя. Таким образом МИД Белоруссии прокомментировал принятие Евросоюзом нового пакета санкций против республики.

Официальный Минск в своем заявлении призвал европейских политиков «одуматься». В сообщении подчеркивается, что «вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе».

«Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Дипломаты обратили внимание, что вводимые санкции направлены на удушение республики в экономическом секторе. В МИД также подчеркнули, что Белоруссия преодолеет этот этап с достоинством и, несмотря на давление, окрепнет.