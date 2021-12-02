Максим Шугалей озвучил настроения ливийцев в преддверии первых выборов в стране

Выборы президента Ливии запланированы на 24 декабря. Местные жители возлагают на них большие надежды, заявил социолог Максим Шугалей.

Результаты опросов показали, что ливийцы готовы принять любую легитимную власть. Важно лишь то, чтобы она смогла вывести Ливию из кризиса, в котором страна пребывает последние десять лет.

До выборов осталось три недели, однако они уже обросли сложностями. Проблемы связаны с регистрацией кандидатов, отметил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в рамках экспертного обсуждения на Telegram-канале «Дипломатия».

«Мы видим, что сейчас происходит большая турбулентность в плане регистрации кандидатов. Я знаю о том, что Сейф аль-Ислам Каддафи пытается восстановиться в качестве кандидата. Халифа Хафтар. Его участие в выборах тоже под вопросом. Очень много вопросов, но в то же время много ожиданий, что выборы состояться в назначенный срок», — заявил социолог.

Комментируя недопуск фельдмаршала Халифы Хафтара к предвыборной гонке, Шугалей отметил, что снятие кандидата не приведет к хорошему результату. По словам социолога, подобные действия можно сравнить с закладыванием мины замедленного действия, пишет «Слово и Дело».

«Снятие любого кандидата закладывает мину замедленного действия под будущую легитимность этих выборов. Я надеюсь, что абсолютно все, кто изъявил свое желание, будут допущены к этим выборам, если нет прямого противодействия закона», — добавил он.

По мнению Шугалея, результат грядущих выборов вряд ли отразится на отношениях Ливии и России. Сотрудничество между странами, вероятно, продолжит развиваться, так как авторитет Москвы в стране слишком велик.