Вандалы осквернили монумент советским воинам-освободителям в Риге

В столице Латвии неизвестные вандалы осквернили памятник Освободителям Риги, нанеся на него надпись оскорбительного содержания.

Подобный инцидент с осквернением памятника, который правящие националисты уже давно порываются снести, происходит далеко не впервые, передает издание «EurAsia Daily».

«Разделяем возмущение латвийской общественности в связи с имевшим место 1 декабря очередным актом вандализма в отношении памятника воинам-освободителям Риги и Латвии от фашизма, на плиты которого краской была нанесена надпись неприемлемого содержания. Понятно, что эта варварская акция не способна омрачить память об историческом подвиге и героизме народов (в том числе латышского) многонационального Советского Союза, самоотверженно принесших свои жизни на алтарь Победы над фашизмом и нацизмом», — заявили в российском посольстве в Латвии.

Российские дипломаты решительно призвали латвийские власти принять действенные меры по поиску и привлечению к ответственности всех виновных в осквернении памятника, а также устранению последствий данного акта и недопущению подобных происшествий в будущем.