Тысячи жителей Мали посетили акцию в поддержку правительства переходного периода в городе Куликоро. Мероприятие было организовано общественной платформой Debout sur les remparts (YEREWOLO).

Участники митинга выступили не только в поддержку временного президента африканской страны Ассими Гоита, но и за сотрудничество с Россией. В руках участников акции были российские триколоры и флаги Мали. Многие принесли с собой французские знамена, на которых был нарисован черный череп и надпись «смерть Франции».

В рамках мероприятия жители Мали высказали мнение о переходном правительстве. Граждане довольны политикой Гоита и хотят видеть политика в кресле президента страны. На митинге люди потребовали увеличить переходный период до трех лет.

Спикер платформы YEREWOLO Бен ле Серво во время акции заявил, что Россия сможет помочь народу Мали преодолеть затянувшийся кризис, в котором страна оказалась из-за Франции, передает Федеральное агентство новостей.