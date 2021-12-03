«Миллион причин для оправданий». Власти Петербурга окончательно проиграли битву со снегом

За сутки с петербургских улиц собрано и вывезено больше 44 тысяч кубометров снега, отчитались власти Петербурга 2 декабря, вновь обвинив в снежном коллапсе «зимнюю стихию».

Однако горожан старания администрации губернатора и подведомственных комитетов не устраивают: от чиновников ждут объяснений по поводу трехдневной пробки на Московском шоссе, переполненных из-за гололеда травмпунктов и многочисленных ДТП на заснеженных дорогах. Но градоначальник Александр Беглов и его подчиненные предпочитают игнорировать ситуацию.

Тем временем петербуржцы сами взяли лопаты в руки: кроме них «откапывать» Северную столицу практически некому. Ранее журналисты выяснили, что снегоуборочный автопарк обеспечен машинами всего на 30–40%, а кадров для работы на спецтехнике попросту не хватает. В Смольном катастрофическую ситуацию объясняют отнюдь не неподготовленностью коммунальных служб к зиме, а «залповым снегопадом», аналогов которому в Петербурге якобы не было вот уже десять лет. Несмотря на это, аналогичные «инциденты» происходят вот уже пару лет.

politexpert.net / Евгений Зайцев

По мнению общественника, члена регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константина Тхостова, местные жители должны не только ругать власть, но и сами способствовать разрешению ситуации. Как минимум — не бросать автомобили там, где они могут помешать работе спецтехники. Тем не менее очевидно, что «снежный апокалипсис» случился по недосмотру уполномоченных структур.

«Мы можем найти миллион причин, чтобы оправдать подобные коллапсы. Но сейчас я еду по заснеженному карману и понимаю, что это ведение муниципалитета — и здесь стоят машины, сигналят друг-другу, а проблема только в одном: общем недопонимании всех процессов. <…> Хотим мы этого или не хотим, но все, за что мы отвечаем, нужно содержать в порядке. И тогда мы с гордостью будем говорить, что Санкт-Петербург — эталон взаимодействия горожан и власти», — отметил Тхостов в комментарии корреспонденту «ПС».

politexpert.net / Евгений Зайцев

Ранее сообщалось, что жители Петербурга «штурмуют» соцсети губернатора Беглова с требованием «взять лопату в руки», исполнить свои обязанности или уйти в отставку. Подробнее — в нашей статье.