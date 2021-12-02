Россия и Германия правильно поступают, поддерживая особые отношения, которые приведут Европу к неизбежному процветанию, считает немецкий политолог Александр Рар.

Новое немецкое правительство вскоре возглавит социал-демократ Олаф Шольц, который будет вести прагматичную политику. Особого внимания заслуживает вопрос, какие отношения ФРГ будет выстраивать с РФ при новом канцлере. Политолог Рар заметил, что Берлин и Москву уже связывают особые связи, которые Шольц не станет разрушать.

Однако ФРГ должна не только поддерживать и развивать отношения с Россией, но и предпринимать меры, чтобы «продавить» это мнение среди других стран, полагает эксперт. Рар описал сценарий неизбежного процветания Европы.

«Теперь требуется от Германии одно — чтобы Германия эту точку зрения пробила в Европу и не извинялась постоянно перед Польшей и Прибалтикой за то, что она имеет особые отношения с Россией. И правильно, что имеет особые отношения с Россией, потому что эти отношения служат миру и стабильности во всей Европе, а не только для Германии», — сказал Александр Рар.

ФРГ понимает, что нельзя идти по пути конфронтации с Россией, нужно вести диалог с Москвой и договариваться. Немецкие власти хотят выстроить более автономную Европу, поэтому нужно особое внимание уделять отношениям с РФ, подытожил политолог.

Как сообщалось ранее, голосование бундестага по новому канцлеру Германии состоится 8 декабря. Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель уже поздравила социал-демократа Олафа Шольца с победой на парламентских выборах.