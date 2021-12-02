Миндаль, кешью и арахис вошли в список самых полезных орехов

Некоторые виды орехов стоит добавить в свой рацион, так как плоды обладают рядом полезных свойств. Топ самых полезных орехов опубликовал журнал Harpers Bazaar.

Самым полезным признали миндаль, горсть которого содержит 1/8 дневной нормы белка. Орех способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и помогает контролировать уровень холестерина. Большое количество витамина Е благотворно влияет на кожу. На втором месте оказался бразильский орех. Третью строчку занял кешью.

В топ вошел орех макадамия. Он является источником витаминов группы В, Е и РР, а также меди, селена, калия, цинка, кальция и фосфора. Рейтинг замыкают арахис, фисташки, грецкий и кедровый орехи, пекан и фундук, пишет Harpers Bazaar.