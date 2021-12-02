Россияне хотели бы жить как на Украине и ждут «майдана», заявила Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уверена, что граждане России хотят жить как на Украине и завидуют соседней стране, в которой есть «единство и стремление к демократии».

«Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас», — заявила чиновница 2 декабря во время выступления на Киевском форуме по безопасности, сообщают журналисты.

Более того: по мнению Нуланд, многие россияне хотят повторения украинских событий 2014 года в РФ, воодушевившись изменениями, произошедшими на Украине после майдана. В свою очередь Киеву замгоссекретаря США пообещала поддержку НАТО.

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В МИД России высказывание Нуланд едва ли восприняли всерьез, но все же выразили позицию страны по поводу резонансного заявления.

«Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — отметила официальный представитель министерства Мария Захарова в Telegram.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал не втягивать Украину в американские геополитические игры.