Марков объяснил, какую очерченную РФ красную линию уже перешли страны НАТО

Россия ранее четко обозначила красные линии, которые военный блок НАТО не должен переступать, и к этим красным линиям, помимо военного вторжения на территорию Донбасса, относится также размещение военной инфраструктуры Альянса на Украине.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог Сергей Марков, по словам которого Россия уже должна дать жесткий ответ НАТО, так как Альянс уже пересек красную черту, начав осуществлять военное освоение Украины.

Как напомнил политолог, ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что страны НАТО, открыто называющие Россию своим врагом, уже ведут военное освоение украинской территории, создавая тем самым угрозу российской безопасности. Тогда российский президент отметил, что эта деятельность является красной чертой, которую Россия не позволит перейти.

«Но с нашей точки зрения они уже перешли эту красную черту и уже требуется прямой жесткий ответ. Натовская инфраструктура на Украине должна быть ликвидирована. Это исключительно важно», — подчеркивает Марков.

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Также политолог отметил, что, если будет пересечена и вторая красная линия России, то есть, если Украина пойдет в наступление на Донбасс и поставит под угрозу жизни российских граждан, живущих в регионе, Россия должна будет их защитить.

И если в развязанных Украиной боевых действиях участие будут принимать не армии республик Донбасса, а подразделения российских Вооруженных сил, то в течение двух недель на их сторону может перейти до 70% личного состава ВСУ.

«Офицеров и солдат волнует только одна главная вещь — кто контролирует города, в которых живут из семьи. Поскольку большинство состава украинской армии с Юго-Востока, то если пророссийские силы будут контролировать Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Николаев, больше половины офицерского и солдатского состава ВСУ перейдет на сторону России», — уверен Сергей Марков.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Североатлантического Альянса продолжать всесторонне поддерживать Украину, однако НАТО не распространяет на эту страну пункт своего устава о коллективной обороне.