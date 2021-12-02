Сенатор Цеков назвал вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna на границе Украины пиар-ходом

Украинцы стали предлагать вакцинироваться зарубежными прививками Pfizer и Moderna. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал такое поведение пиар-ходом.

Российский сенатор отметил, что это все лишь символическая процедура, передает телеканал «360». По его мнению, украинцы пытаются показать заботу о жителях Крыма, предлагая им провакцинироваться от коронавирусной инфекции зарубежными препаратами Pfizer и Moderna.

«Я уверен, что много желающих привиться Pfizer и Moderna не будет. Это чисто такой пиар-ход, не более того», — заявил Сергей Цехов.

По мнению сенатора, крымчане способны самостоятельно разобраться в вопросах вакцинации от COVID-19 и предпочитают выбирать российский препарат «Спутник V». Кроме того, следует помнить, что часть общества продолжает выступать против каких-либо прививок, добавил Сергей Цеков.