Власти Нижнего Новгорода планируют привлечь до 250 тысяч туристов в новогодние праздники

Правительство Нижегородской области планирует привлечь на новогодние праздники до 250 тыс. туристов, сообщил замгубернатора региона, министр культуры Олег Беркович.

В рамках проекта «Новогодняя столица России — 2022» в Нижнем Новгороде пройдет ряд мероприятий, за счет которых и ожидается турпоток примерно в четверть миллиона граждан. Власти учитывают и однодневных туристов, и тех, кто останется в городе на более длительное время.

«Мы ожидаем 200–250 тыс. гостей, туристов за счет новогодней столицы, здесь мы считаем и тех, кто переночует и тех однодневных туристов, которые приедут к нам из соседних регионов», — сказал Беркович.

В Нижнем Новгороде состоятся три ледовых шоу, а также праздничный парад на пешеходной улице Большой Покровской. В январе власти Калуги передали Нижнему Новгороду символ проекта «Новогодняя столица России» — хрустальную снежинку.