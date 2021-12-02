Украинский журналист Портников назвал Зеленского «орудием в руках Путина»

Президент Украины Владимир Зеленский ведет свою родину к дестабилизации, считает журналист Виталий Портников.

Украинскому журналисту не понравилось, что глава государства настроен на прямой диалог с Россией. Президент России Владимир Путин не собирается обсуждать с Зеленским Крым и Донбасс, заметил Портников.

«Зачем Зеленский это делает, я даже обсуждать не хочу. Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности», — сказал Портников в колонке для Espreso.

Подобные разговоры под «аплодисменты безумцев» приведут Украину к краху. Журналист поставил Зеленскому неоднозначный диагноз, сказав, что глава государства в этой ситуации выглядит как «орудие в руках Путина».

«В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина. Хотелось бы надеяться, что слепым», — подытожил Портников.

Ранее в Кремле сообщили, что продвижений по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет. Препятствием для встречи двух лидеров является невыполнение Киевом обязательств по минским договоренностям.