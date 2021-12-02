Большегрузы застряли на трассе около Шушар из-за заваленных снегом дорог

Петербуржцы уже больше недели испытывают неудобства, связанные с сильным снегопадом. Очередным негативным последствием циклона стала многочасовая пробка около Курьерского проезда в районе Шушар.

Из-за неубранных дорог ехать по КАД быстрее десяти километров в час стало опасным, а на трассе около Шушар образовался настоящий затор из фур. По словам участников группы дальнобойщиков в соцсети «ВКонтакте», водители большегрузов стояли в пробке больше шести часов, оказавшись в снежном плену недалеко от Курьерского проезда.

«Скопилась огромная пробка, которая начала образовываться еще 30 октября. К вечеру ситуация не улучшилась. У многих водителей, которые отстояли в пробке более шести часов, попросту кончился бензин. Остальные же для экономии глушили свои моторы и просто сидели и мерзли», — приводит ФАН цитату из сообщения.

Некоторые водители оставляли свой транспорт прямо на дороге и отправлялись пешком как в Петербург, так и в других направлениях.

В Смольном решили бороться со снежным коллапсом по-своему. Вместо того, чтобы выставить на улицы Северной столицы снегоуборочную технику, петербуржцам посоветовали отказаться от поездок на личных автомобилях и не парковаться в неположенных местах, чтобы не «создавать трудности для уборки снега», сообщала «Политика Сегодня».