«Согаз» выкупил долю голосующих акций VK у холдинга USM

Совет директоров АО «Согаз» принял решение о покупке пакета акций компании «МФ Технологии» у компании USM, передает издание «Коммерсантъ».

Стоимость сделки не разглашается. Холдинг продал акционерному обществу 45% компании «МФ Технологии», которой принадлежат 57% голосующих акций VK. Основатель USM Алишер Усманов заметил, что акционерное участие в VK Group стало важной частью истории его предприятия. Но теперь холдинг выходит из капитала компании на пике всех ее показателей.

Председатель совета директоров «Согаз» и глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что они рассматривают свое новое приобретение как перспективную инвестицию. Он обратил внимание, что все действия нового акционера будут осуществляться на рыночных принципах.