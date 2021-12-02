МИД Украины подверг критике намерение Лукашенко посетить российский Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжег все мосты в отношениях Минска и Киева, заявив о желании посетить Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Белорусский лидер до этого сообщил в интервью РИА Новости, что у него есть особые договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно визита на полуостров.

«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», — сказал Кулеба журналистам латышского новостного портала «Sargs.lv»

Как стало известно ранее, Лукашенко назвал Путина родным братом из-за одинакового видения мира.