Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МИД Украины подверг критике намерение Лукашенко посетить российский Крым

Политика
МИД Украины подверг критике намерение Лукашенко посетить российский Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжег все мосты в отношениях Минска и Киева, заявив о желании посетить Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Белорусский лидер до этого сообщил в интервью РИА Новости, что у него есть особые договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно визита на полуостров.

«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», — сказал Кулеба журналистам латышского новостного портала «Sargs.lv»

Как стало известно ранее, Лукашенко назвал Путина родным братом из-за одинакового видения мира.

#украина #крым #лукашенко