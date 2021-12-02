Землянский объяснил, почему РФ и Германия не спешат запускать «СП-2»

Россия и Германия намеренно допустили нарушения, которые повлекли за собой задержку сертификации нового газопровода «Северный поток – 2».

Такое мнение в материале для украинского издания «Главред» высказал эксперт-энергетик Виталий Землянский, по словам которого Россия прекрасно знала о том, что процесс сертификации «Северного потока – 2» застопорится из-за нюансов германского законодательства, но «Газпрому» эта задержка с запуском газопровода выгодна, поэтому она была допущена осознанно.

Россия, убежден украинский эксперт, действует из «корыстных побуждений, сознательно подав немецкому регулятору заявку на сертификацию нового газопровода с нарушениями.

По словам Землянского, российская сторона не в первый раз занимается сертификацией газопровода, она знакома и с процессом, и с условиями. Поэтому она не могла не знать о том, что компания-оператор газопровода должна быть зарегистрирована в Германии. Этот нюанс был прекрасно известен и Российским и немецким юристам, а значит Москва и берлин специально откладывают ввод газопровода в эксплуатацию.

Это происходит потому сложившаяся на европейском газовом рынке ситуация полностью устраивает «Газпром», считает украинский эксперт-энергетик. Ведь в этих условиях российский поставщик газа получает «дополнительные дивиденды».

А также, заключает Виталий Землянский, россияне считают принципиально важным провести сертификацию «Северного потока – 2» «в сугубо правовом поле».

Pr Scr youtube.com / 112Ukraine

Напомним, «Северный поток – 2» напрямую по дну Балтийского моря связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода задержалось из-за введенных в конце 2019 года американских санкций против компаний, участвовавших в строительстве. Однако в сентябре 2021 года газопровод был достроен и заполнен техническим газом.