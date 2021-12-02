Лучшие воинские формирования ВС РФ и ВМФ РФ получили награды от министра обороны Шойгу

Государственные награды, полковые и корабельные чаши были переданы лучшим соединениям Вооруженных сил РФ и Военно-морского флота РФ. Церемонию вручения провел министр обороны России Сергей Шойгу.

Как отмечается в сообщении «Ветеранских вестей», награды получили лучшие воинские формирования, медицинские и образовательные организации, объединения флота. Награждение состоялось в атриуме Национального центра управления обороной РФ.

«Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов», — подчеркнул глава Минобороны.

По словам Шойгу, указанные воинские награды являются символами доблести и патриотизма. Он выразил надежду, что они станут «хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, послужат сохранению лучших традиций» России и ее армии.