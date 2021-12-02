Путин эмоционально высказался о докладе по аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на доклад об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Глава государства рассказал о расследовании Следственного комитета РФ по этому вопросу. Президент считает, что результаты работы датчиков, размещенных в шахте «Листвяжная», фальсифицировались. По его словам, за основу брались показатели приборов на поверхности.

«Ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и все головы опустили», — эмоционально высказался президент.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. Жертвами случившегося стал 51 человек — 45 шахтеров и пять горноспасателей. Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки для пострадавших при аварии.