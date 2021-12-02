Украина официально объявила Белоруссию врагом из-за Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав республику враждебной к Украине, заявили в украинском МИД. 29 ноября в министерстве отмечали, что «не стоит сжигать все мосты с Беларусью», но уже передумали.

«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латвийскому порталу «Sargs.lv».

В начале ноября во время встречи с Владимиром Путиным белорусский глава посетовал, что «Владимир Владимирович все обещал, что возьмет с собой в Крым, но уехал один и с собой не пригласил». Эксперты посчитали заявление неформальным признанием Крыма российским — ближайший союзник РФ до последнего поддерживал Украину, считающую присоединение Крыма «оккупацией».

Уже 1 декабря Лукашенко заявил, что «Крым де-факто — это российский Крым», а после референдума и «де-юре Крым стал российским». Тогда же глава МИД Украины назвал Белоруссию «потенциальным источником угрозы» и предупредил власти соседней республики о «точке невозврата» в отношениях с Киевом.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Признание российского Крыма Минском произошло после обострения отношений Белоруссии со странами Евросоюза. Повлияла на ситуацию и «предательская» позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу антиправительственных митингов в Минске прошлым летом — тогда украинский лидер призвал провести в Белоруссии новые выборы.

Подробнее о том, как Лукашенко ушел от Евросоюза в Союзное государство с Россией — в нашей статье.