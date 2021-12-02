Рар рассказал о прозрении Германии в отношении России

Россия и Германия должны будут совместными усилиями решить еще много вызовов, которые ждут их впереди. И новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, которому предстоит сменить на этом посту Ангелу Меркель, будет развивать прагматичные отношения с Москвой.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Topinform высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Я считаю, что именно в Германии, в немецких элитах есть еще очень четкое, твердое понимание того, что нельзя себя с Россией так вести, нужно договариваться, и Европу стабильную можно выстроить только вместе с Россией, — отметил эксперт. — Теперь требуется от Германии одно – чтобы Германия эту точку зрения пробила в Европу и не извинялась постоянно перед Польшей и Прибалтикой за то, что она имеет особые отношения с Россией».

Тот факт, что между Германией и Россией есть особые отношения, служит сохранению мира и стабильности не только в самой Германии, но и во всей Европе. И именно с этой точки зрения необходимо смотреть на ситуацию, напомнил Рар.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

«Я думаю, что, если Шольц действительно будет заниматься отношениями с Россией, будет консолидировать Европу, он должен будет по-другому посмотреть на восток и делать свои выводы, — добавил эксперт. — Мне кажется, что вызовы, перед которыми и Германия, и Россия в будущем будут стоять, они будут только расти».

В число этих вызовов, помимо разваливающегося Ближнего Востока и разваливающейся Африки, входят также и климатические катаклизмы, и ослабление трансатлантических отношений Германии с Америкой, которое грозит множеством новых споров.

Учитывая все это, Германии, если она хочет выстраивать вместе с Францией автономную Европу, нужно искать пути к примирению, а не развязывать новые конфликты с главным восточным соседом Европы – Россией, заключил Александр Рар.