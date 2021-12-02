Телеведущий Норкин рассмешил зрителей НТВ еврейским акцентом и шуткой про эрекцию

Телеведущий Андрей Норкин повеселил гостей и зрителей программы «Место встречи» пошлым анекдотом на новогоднюю тему.

«Место встречи» является политической передачей, в эфире которой часто обсуждаются острые темы международной повестки. Телеведущий Андрей Норкин часто разбавляет напряженные споры и дискуссии смешными анекдотами.

Так как вскоре наступит Новый год, то на этот раз искрометная шутка Норкина была посвящена главному зимнему празднику. В юмористической истории, которую озвучил телеведущий, речь шла о семье представителей еврейской диаспоры.

« — Моня, что я вижу? У тебя что, эрекция? — Роза, не трогай — это на Новый год!» — пошутил Андрей Норкин.

Непристойная шутка поразила зрителей НТВ, которые тут же расхохотались и зааплодировали. «Изюминкой» анекдотичной ситуации стало то, что Норкин рассказал историю с соответствующей интонацией, которую по достоинству оценили гости передачи.

Ранее сообщалось, что Норкин неприлично пошутил про женский журнал и электрошокер. Пошлый анекдот рассмешил зрителей «Места встречи».