МИД Польши: новые санкции Евросоюза затронут 17 граждан и 11 компаний Белоруссии

Новые санкции Евросоюза касаются 11 субъектов хозяйствования Белоруссии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Ограничения коснулись компаний, которые якобы участвовали в перевозке мигрантов к польской границе. Также санкции распространяются на организации авиационной и химической отрасли и компании по производству запчастей для автомобилей.

«Дополнительным элементом являются 17 человек, участвующих в гибридной операции по перевозке мигрантов и переброске их на границу», — добавил Марчин Пшидач на встрече с журналистами.

По его словам, если Минск прислушается к требованиям Евросоюза, санкции будут отменены.

Евросоюз считает, что Белоруссия причастна к миграционному кризису на границе с Польшей. На кордоне разместились тысячи беженцев с Ближнего Востока, которые хотят попасть в Европу.