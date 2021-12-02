Кедми: Россия начинает говорить и действовать в отношении США по-другому

Российский президент Владимир Путин одним заявлением о безопасности обесценил все, что Соединенные Штаты Америки считают своими козырями в игре против Москвы.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия -1» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден ведут подготовку к предстоящим масштабным двусторонним переговорам и в рамках этой подготовки «набирают очки».

При этом американцы, серьезно ошибаются, оценивая свои козыри, уверен эксперт. Например, Вашингтон считает козырями запланированный на декабрь «Саммит за демократию» и новые угрозы санкциями в отношении РФ.

Однако президент России уже четко обозначил приоритет Москвы на предстоящих переговорах.

«Он сказал: мы требуем гарантий безопасности. Это прелюдия к переговорам. Все остальное – это бутафория для политиков и журналистов», — объяснил Кедми.

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Для Владимира Путина, по его словам, не имеют никакого значения те факторы, которые американцы пытаются выдать за козыри в своей антироссийской игре. Но руководство США этого пока не понимает, и осознание им собственных ошибок может прийти слишком поздно. Продиктованное западной идеологией экономическое давление на президента России практически ничего не значит.

«Идет попытка набрать карты. Но американцы не понимают, какие карты серьезны в глазах России. То, что они считают тузами, – это даже не шестерки в глазах Путина. Он на эти карты не купится», – убежден израильский политолог.

Также Кедми отметил, что Запад обозначил свою позицию в области безопасности, и это стало плохой новостью для его восточноевропейских сателлитов. Американцы и их ключевые союзники четко заявили, что не собираются воевать ни за Украину, ни за другие страны, которые надеются на покровительство Запада.

И в этот момент российский президент Владимир Путин предложил США дать гарантии о нерасширении НАТО на восток, продемонстрировав что Москва переходит к жестким требованиям в области безопасности.

«Идет подготовка к большой встрече между Путиным и Байденом. Американцы набирают очки. Но они уже сказали: мы никого не будем защищать военной силой, мы не будем воевать с Россией ни за что и никогда. Россия к этому объявила: у меня есть требования. И первое требование было поставлено. Россия начинает не только говорить, но и действовать по-другому», — заключил Яков Кедми.

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Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, однако Киев должен понимать, что действие пункта о коллективной обороне военного блока не распространяется на страны, не входящие в его состав, в том числе и на Украину.