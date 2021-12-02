Лавров на встрече с Блинкеном призвал не втягивать Украину в геополитические игры США

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась на полях Совета министров ОБСЕ. Сообщение об итогах переговоров появилось на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по международной повестке, а также обсудили вопросы, которые касаются отношений между Москвой и Вашингтоном. Лавров акцентировал особое внимание на недопустимости втягивания Украины в геополитические игры США на фоне развертывания войск НАТО у границ.

«Подчеркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом минского комплекса, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров попросил журналистов не кричать на встрече с Энтони Блинкеном. Дипломат в шуточной форме разрядил обстановку на пресс-конференции.