Президент России поручил разработать концепцию развития детского дополнительного образования

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей до 2030 года.

Владимир Владимирович представил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Глава государства утвердил разработать концепцию развития детского дополнительного образования.

«Правительству РФ... разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года и план мероприятий по ее реализации», — говорится в сообщении.

Подготовить программу необходимо до 1 апреля следующего года. Те же сроки стоят и для утверждения концепции развития дополнительного детского образования. Все необходимые документы опубликованы на официальном сайте Кремля.