Депутата Курганской гордумы заподозрили в использовании Photoshop при подготовке отчета

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» заподозрили депутата думы Кургана Артема Исламова в использовании редактора Photoshop при создании отчета о проделанной работе.

Интернет-пользователи оставили комментарии об этом под постом Исламова об открытии детской площадки после ремонта. Депутат указал, что благоустройство провели по инициативе местных жителей. При этом некоторые избиратели не оценили прикрепленные к посту фотографии. По словам блогера Ильи Винштейна, «подделку» выдают «неестественное освещение и странная высота депутата».

«В сквере он выглядит так, словно стоит на табуретке. Между постами разница 3 дня, но одежда абсолютно одинаковая», — подчеркнул блогер.

Исламов ответил на подозрения. Он объяснил, что часто бывает на этой детской площадке. Чтобы подтвердить свои слова, депутат показал «не самые удачные» снимки его присутствия в обновленном дворе.