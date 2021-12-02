Российские правозащитники требуют наказать Минюст Финляндии за экстрадицию граждан РФ

Российские правозащитники подали официальную жалобу к правительству Финляндии за незаконную выдачу американским властям гражданки РФ в 2018 году. Речь идет об уроженке Петербурга Мире Тэрада, которую в 2018 году экстрадировали в США, где приговорили к 46 месяцам тюрьмы за отмывание денег. Сейчас девушка возглавляет в России Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным.

На пресс-конференции в медиагруппе «Патриот» Тэрада рассказала, что жалоба на имя премьер-министра Финляндии Санны Марин подана 26 ноября. Правозащитники отмечают, что в соответствии с решениями ЕСПЧ, ответственность за нарушение прав человека при экстрадиции несет выдающая сторона. Пока реакции от финской стороны не последовало.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Уроженка Петербурга Тэрада ( девичья фамилия Вовк) проживала в Соединенных Штатах с 2013 по 2016 годы. Там она вышла замуж за гражданина США, но затем вернулась в Россию. В конце 2018 года девушка с мамой отправилась на отдых в Испанию. Однако при пересадке в Финляндии петербурженку задержали местные полицейские по запросу американцев. Позже выяснилось, что ее обвиняют в распространении наркотических веществ и отмывании денег на территории Соединенных Штатов. Тэрада провела за решеткой 888 дней.

Условия в американской тюрьме россиянка называет пыточными. По ее словам, на нее оказывали моральное давление, лишали элементарной медицинской помощи. Прогулки на свежем воздухе случались трижды в неделю всего по часу. В течение десяти месяцев осужденную дважды в день кормили фасолью, что в итоге привело к кровотечению в желудке.

После истечения срока по приговору, Тэрада провела за решеткой еще почти четыре месяца в ожидании депортации в РФ из-за того, что американские правоохранители потеряли ее документы.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что ответить за каждый лишний день нахождения в тюрьме должна в том числе Финляндия, которая по международному законодательству не имела права экстрадировать россиянку в США.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В частности, правозащитники обвиняют бывшего министра юстиции Финляндии Антти Хяккянен, который подписал документы о выдаче гражданки РФ, а на следующий день сложил полномочия.

«На мой взгляд, Финляндия должна компенсировать со своей стороны [ущерб]. Важно добиться данного вердикта, потому что многих наших граждан сейчас, к сожалению, выдают в США. И если будет соответствующий прецедент относительно недопустимости выдачи той или иной страной Евросоюза граждан, то и другие могут задуматься, что за нарушение прав россиян в Соединенных Штатах будут платить налогоплательщики европейских государств», – констатировал Мельников.

Согласно статистике Фонда борьбы с репрессиями, за последние 30 лет в США через третьи страны незаконно экстрадировали более 30 россиян. Главными «поставщиками» российских граждан американцам являются Финляндия, Испания и Таиланд.

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«К сожалению, на данный момент нет такого инструмента в отношении США, где можно было бы оказать какое-то влияние, потому что США со своей стороны вышли из ряда международных соглашений, но при этом сделали очень хитро и остались в соглашении об экстрадиции», – рассказала Тэрада.

При этом глава ФБР отметила, что при экстрадиции в США российский МИД и правозащитники становятся бессильны, поскольку судебные процессы в Соединенных Штатах проходят в рамках национального, а не международного законодательства.

По мнению Тэрада, пока у России есть единственный инструмент влияния на безосновательную выдачу граждан американцам - коммуникация с Вашингтоном через официальные дипломатические каналы.