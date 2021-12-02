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Российские правозащитники требуют наказать Минюст Финляндии за экстрадицию граждан РФ

Политика
Российские правозащитники требуют наказать Минюст Финляндии за экстрадицию граждан РФ

Российские правозащитники подали официальную жалобу к правительству Финляндии за незаконную выдачу американским властям гражданки РФ в 2018 году. Речь идет об уроженке Петербурга Мире Тэрада, которую в 2018 году экстрадировали в США, где приговорили к 46 месяцам тюрьмы за отмывание денег. Сейчас девушка возглавляет в России Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным

На пресс-конференции в медиагруппе «Патриот» Тэрада рассказала, что жалоба на имя премьер-министра Финляндии Санны Марин подана 26 ноября. Правозащитники отмечают, что в соответствии с решениями ЕСПЧ, ответственность за нарушение прав человека при экстрадиции несет выдающая сторона. Пока реакции от финской стороны не последовало. 

Страны Евросоюза могут заплатить за незаконную выдачу США граждан России
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Уроженка Петербурга Тэрада ( девичья фамилия Вовк) проживала в Соединенных Штатах с 2013 по 2016 годы. Там она вышла замуж за гражданина США, но затем вернулась в Россию. В конце 2018 года девушка с мамой отправилась на отдых в Испанию. Однако при пересадке в Финляндии петербурженку задержали местные полицейские по запросу американцев. Позже выяснилось, что ее обвиняют в распространении наркотических веществ и отмывании денег на территории Соединенных Штатов. Тэрада провела за решеткой 888 дней. 

Условия в американской тюрьме россиянка называет пыточными. По ее словам, на нее оказывали моральное давление, лишали элементарной медицинской помощи. Прогулки на свежем воздухе случались трижды в неделю всего по часу. В течение десяти месяцев осужденную дважды в день кормили фасолью, что в итоге привело к кровотечению в желудке.

После истечения срока по приговору, Тэрада провела за решеткой еще почти четыре месяца в ожидании депортации в РФ из-за того, что американские правоохранители потеряли ее документы.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что ответить за каждый лишний день нахождения в тюрьме должна в том числе Финляндия, которая по международному законодательству не имела права экстрадировать россиянку в США.

Страны Евросоюза могут заплатить за незаконную выдачу США граждан России
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В частности, правозащитники обвиняют бывшего министра юстиции Финляндии Антти Хяккянен, который подписал документы о выдаче гражданки РФ, а на следующий день сложил полномочия.

«На мой взгляд, Финляндия должна компенсировать со своей стороны [ущерб]. Важно добиться данного вердикта, потому что многих наших граждан сейчас, к сожалению, выдают в США. И если будет соответствующий прецедент относительно недопустимости выдачи той или иной страной Евросоюза граждан, то и другие могут задуматься, что за нарушение прав россиян в Соединенных Штатах будут платить налогоплательщики европейских государств», – констатировал Мельников.

Согласно статистике Фонда борьбы с репрессиями, за последние 30 лет в США через третьи страны незаконно экстрадировали более 30 россиян. Главными «поставщиками» российских граждан американцам являются Финляндия, Испания и Таиланд.

Страны Евросоюза могут заплатить за незаконную выдачу США граждан России
freepik.com  / jcomp

«К сожалению, на данный момент нет такого инструмента в отношении США, где можно было бы оказать какое-то влияние, потому что США со своей стороны вышли из ряда международных соглашений, но при этом сделали очень хитро и остались в соглашении об экстрадиции», – рассказала Тэрада.

При этом глава ФБР отметила, что при экстрадиции в США российский МИД и правозащитники становятся бессильны, поскольку судебные процессы в Соединенных Штатах проходят в рамках национального, а не международного законодательства.

По мнению Тэрада, пока у России есть единственный инструмент влияния на безосновательную выдачу граждан американцам - коммуникация с Вашингтоном через официальные дипломатические каналы. 

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