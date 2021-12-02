Бундестаг проголосует за нового канцлера ФРГ на заседании 8 декабря

Голосование в бундестаге, на котором могут избрать нового канцлера Германии, состоится в декабре. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Соответствующее приглашение на мероприятие получили журналисты. В сообщении сказано, что заседание, где будет избран федеральный канцлер, состоится 8 декабря.

Предполагается, что должность канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц. Он руководит коалицией, в которую входят «Зеленые» и «Свободная демократическая партия». После избрания нового главы правительства, врио канцлера Ангела Меркель, прекратит полномочия.

Ранее стало известно, что церемония прощания Ангелы Меркель с постом канцлера пройдет под музыку рокерши из ГДР Нины Хаген. Речь идет о композиции «Ты забыл цветную пленку», которая была хитом в 1974 году.