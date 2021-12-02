Новое пророчество Ванги о России и Китае возмутило читателей издания «Факти»

Известная целительница и провидица Ванга оставила предсказания для ныне живущих. Она призывала людей запастись терпением.

Журналисты обнародовали несколько пророчеств ясновидящей на 2022 год. Ванга умерла 25 лет назад, но ее предсказания до сих пор заставляют волноваться населения разных стран.

Сначала о прогнозах Ванги трубили российские журналисты. Затем они стали популярными в родной Болгарии. Местное издание «Факти» опубликовало одно из страшных предсказаний. Текст разделил читателей на два лагеря: одни с тревогой встретили пророчество, другие осудили журналистов и заявили, что Ванга пособничала КГБ.

Ведунья говорила, что в 2022 году мир кардинально изменится. Западные страны переживут кризис, а Россия и Китай будут процветать. Государства будут обмениваться разработками в сфере современных технологий и укреплять финансовое сотрудничество.

Ванга сказала, что Россия разделится на несколько стран. Также она сообщала о «таинственной заразе».

Читатели «Факти» стали обсуждать предсказание. Некоторые испугались или отнеслись к нему скептически.

«А я слышал, что Ванга предсказывала, что США разделятся на 15 стран!»; «Ванга никогда не делала прогнозы с указанием дат. Некоторые цитаты из ее книги неверно интерпретируют», — написали комментаторы.

У болгарской провидицы остались родственники. Одна из ее наследниц Каеде Убер тоже предсказывает будущее.