Сотрудники российских спецслужб надежно защищают Крым от посягательств со стороны украинских диверсантов. Такое заявление сделал глава полуострова Сергей Аксенов.

Он также выразил благодарность ФСБ за задержание группы террористов, которые планировали совершить серию подрывов на территории региона.

«Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз», — рассказал Аксенов.

Он добавил, что хоть украинские политики декларируют свою «любовь» к полуострову, на деле же постоянно навредить местным жителям не чураясь никаких методов — в том числе террора.

«Вот такая она, бандеровская "любовь". От нее Крым и ушел в 2014 году», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров де-юре и де-факто российской территорией.