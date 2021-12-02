«Город будет вылизан, как у кота…». Пригожин рассказал, когда Петербург очистят от снега

Журналисты петербургской редакции «КП» поинтересовались у бизнесмена Евгения Пригожина, когда Северная столица наконец-то будет убрана от снега. Предприниматель уверен, что ждать решения проблемы осталось недолго.

Ситуация с уборкой снега на улицах Северной столицы продолжает оставаться нерешенной. Непогода, вызванная циклоном «Бенедикт», бушевала в городе не один день. За это время выпала треть месячной нормы осадков, а высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. Жители города жалуются на плохую уборку улиц от снега и восьмибалльные пробки, увеличивающие время на дорогу до работы.

Журналисты поинтересовались у Евгения Пригожина, как он относится к сложившейся ситуации, и сможет ли в итоге Смольный справиться со «снежным коллапсом» этой зимой. Ответ предпринимателя приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика — «на недельку до второго я уеду в Комарово». А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска», — заявил Пригожин.

Стоит отметить, что в поселке Комарово у Александра Беглова, по данным местных СМИ, имеется в пользовании дом и участок. Градоначальник проводит там время, забывая о проблемах Петербурга.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.