Около 14% россиян готовы встретить Новый год в деревне или на даче

Большинство жителей России хотят встретить Новый год в кругу близких. Соответствующее исследование провел один из российских сервисов онлайн-продажи билетов.

Россияне поделились с социологами собственным восприятием идеального Нового года. Около 27% респондентов высказали желание провести праздник вместе со своими родными или друзьями. Отметить Новый год-2022 на даче или в деревне готовы 14% россиян.

«Путешествие на море привлекло в общей сложности 17% участников опроса», — пишет издание «Газета.Ру».

Встретить Новый год на море за рубежом хотели бы 13% опрошенных. Их выбор пал на курорты Египта, Мальдив и ОАЭ. Отправиться на российские курорты — в Калининград, Сочи или Крым — выразили готовность 4%. Застать наступление 2022 года в горах готовы 10% участников исследования.