Попова заявила о 14-дневном карантине для прибывающих из ЮАР

Все люди, которые прибывают из Южно-Африканской Республики и соседних с ней стран, обязаны будут пройти 14-дневный карантин, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В целях недопущения завоза в Россию нового штамма коронавируса прибывшие из Южной Африки граждане проведут 14 дней на карантине. Предполагается, что этого срока должно хватить для того, чтобы вирус проявил себя.

«Омикрон» был впервые обнаружен в Ботсване и ЮАР. Предполагается, что вирус мутировал в организме пациента с иммунодефицитом, который болел «хроническим ковидом». Впоследствии новый вариант COVID-19 был обнаружен в разных странах мира. В их число вошли Дания, Германия, Италия, Чехия, Индия, Финляндия и некоторые другие государства. В России омикрон-штамм COVID-19 пока не зафиксирован.