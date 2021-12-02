«Оттепели» не будет. Что Путин и Байден обсудят на встрече

Президенты Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в ближайшие несколько дней, рассчитывают в МИД РФ. Пока дата окончательно не согласована, но разговор предстоит нужный и очень важный, «так как у нас сейчас активно множатся проблемы», уточнил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Проблем в двусторонних отношениях Вашингтона и Москвы действительно предостаточно. По словам Рябкова, диалог нужен для того, чтобы «послать политический сигнал, что ситуация не деградирует, она стабилизируется». Однако новости последних месяцев едва ли обнадеживают. Российских дипломатов массово выдворяют из Соединенных Штатов, стране угрожают новыми американскими санкциями, а эсминцы США взяли моду бороздить Черное море прямо у границ РФ.

Нарастает и конфронтация России с руководством НАТО. В то же время ближайшие американские союзники вроде Великобритании демонстрируют милитаристские выходки: накануне глава британского МИД проехалась на танке у приграничной зоны между Эстонией и РФ, чтобы «предостеречь Россию от агрессии».

Уже известно, что основными темами переговоров станет ситуация на Украине и политика НАТО. Не исключено и обсуждение климатической повестки, в которую одинаково активно включены на международном уровне и США, и Россия. По мнению политолога-американиста Константина Блохина, скорее всего главы двух государств обсудят стратегическую стабильность и иранскую ядерную программу, крайне беспокоящую Вашингтон.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако на «оттепель» в российско-американских отношениях рассчитывать не стоит, уверен эксперт: фундаментальные причины дипломатического конфликта кроются в самой политике США в отношении России.

«Как показала практика, все предыдущие встречи особых результатов не давали. Эта, думаю, не исключение. Дело в том, что взгляды американского истеблишмента касательно России и российского вектора внешней политики остались неизменны. Также осталось и собственное желание Штатов сохранить мировое господство. Вполне возможно, что удастся как-то остановить конфронтацию, диалог будет продолжен, а точки соприкосновения найдены, ведь главное — это сохранение международного мира. Но особых надежд испытывать не стоит», — отметил научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

На «передовой» российско-американских отношений 2 декабря оказался глава МИД РФ Сергей Лавров. На полях Совета министров ОБСЕ он встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и особое внимание уделил теме Украины, попросив не втягивать соседнюю страну в геополитические игры Америки на фоне развертывания войск НАТО у российских границ. Министр также отметил, что Россия и США могут быстро решить проблему с работой посольств обеих стран.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Переговоры Байдена и Путина, которые вероятнее всего пройдут по видеосвязи, вряд ли поменяют ситуацию на международной арене ключевым образом. Однако не исключено, что напряжение между Вашингтоном и Москвой, особенно связанное с конфликтом в Донбассе, действительно «обнулится». И ситуация у российских границ станет менее взрывоопасной.

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